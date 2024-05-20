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20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:14:00

24 ekibi İran'da... "Tahran, yetkili isimlerden önce Türkiye'ye sığındı"

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İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla sarsılırken 24 ekibi, gelişmeleri canlı yayınlarla bölgeden aktarmayı sürdürüyor. Naaşların kaldırıldığını belirten 24 Muhabiri Zeybek, cenaze törenin yarın Tebriz'de gerçekleşeceğini söyledi.

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından bölgeye giden 24 ekibi son gelişmeleri aktardı.

Tebriz'e 720 km uzaklıktan yapılan canlı yayınla bağlanan 24 Muhabiri Deniz Zeybek, tarihe geçecek olayların yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin İran'a AKINCI İHA'yı gönderdiğine işaret eden Zeybek, "İran, yetkili isimlerinden önce Türkiye'ye sığındı. Türkiye'den yardım istedi. İran'ın burada tek güvendiği Türkiye olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

Zeybek, helikopter kazasında Reisi'nin dışında diplomatik olarak önemli isimlerin olduğunu da belirtti.

Cenaze törenin yarın Tebriz'de gerçekleşeceğini de aktaran 24 muhabiri, saatin netleşmediğini kaydetti.

Etiketler : 24 tv iran tahran helikopter kazası ibrahim reisi
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