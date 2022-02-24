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24 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:24 Şubat 2022 Perşembe 13:00:00

Rusya hava radar üssünü füzelerle vurdu

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Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan 24 ekibi cephe hattında yaşanan son dakika gelişmelerini anbean anlatıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı emriyle, Rus ordusunun Ukrayna işgali fiili olarak başladı. Cephe hattındaki 24 TV ekibi, bölgeden gelişmeleri saniye saniye aktarıyor.

Çatışmaları Ukrayna'nın Luhansk bölgesinden bildiren 24 Muhabiri Adem Hançer, cephe hattından patlama seslerinin geldiğini, aralıksız hava bombardımanın devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : Vladimir Putin 24 TV UKRAYNA
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