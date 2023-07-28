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28 Temmuz 2023 Cuma 15:53:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:53:00

237 milyon 819 bin liralık tarımsal destek, bugün hesaplara yatacak

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 237 milyon 819 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "237 milyon 819 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer verilen tabloda destek tutarları şöyle sıralandı:

"Kırsal kalkınma yatırım desteği 89 milyon 784 bin 906 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 47 milyon 701 bin 90 lira, organik tarım desteği 45 milyon 659 bin lira, dane zeytin desteği 31 milyon 644 bin 739 lira, mazot ve gübre desteği 11 milyon 480 bin 875 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 7 milyon 659 bin 340 lira ve hayvan gen kaynakları desteği 3 milyon 889 bin 50 lira."

Etiketler : tarımsal destekleme ödemesi çiftçi destekleri tarımsal destek programı
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