23 Nisan mutluluğu

KAPADOKYA'DA BALON ŞOV

Kapadokya'da sepetlerine Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri asılan balonlar, güneşin yüzünü göstermesiyle peş peşe gökyüzüne havalandı. Balon pilotu İbrahim Daşdeler, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'ı Türk bayrakları ile gökyüzünde kutladık. Umarım coşkuyla kutladığımız bu gelenek her yıl devam eder" şeklinde konuştu.

POLİSTEN YAPAY ZEKAYLA BESTE

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü nedeniyle özel olarak yapay zeka kullanılarak şarkı bestelendi. Etkinlikte Yunus polisleri de çocuklarla zeybek oynadı.

ÖĞRETMENLERDEN PEDALLI FARKINDALIK



Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler, 23 Nisan'da farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi. Valilik bahçesinde bir araya gelen öğretmenler, buradan Van Gölü Anaokulu bahçesine kadar pedal çevirdi. Öğretmenler "Dünyada barış, her yerde barış en büyük temennimiz. Umarım çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunabiliriz" dedi.

HER YIL BİR OKULA KÜTÜPHANE KURULACAK

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, "23 Nisan'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Kampanyası" kapsamında okullarda kütüphane kuruyor. Doç. Dr. Sevinç Namlı ve öğrencileri, üniversitede "gönüllülük çalışmaları dersi" kapsamında, Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu İlkokulu'na kitap bağışında bulunup eğitim yuvasına kütüphane kurdu. Kampanya kapsamında her 23 Nisan'da bir okula kütüphane kurulacak.

KÖYDE BAYRAM HAZIRLIĞI

Ardahan Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda usta öğreticilik yapan 14 kuaför ve berber ile müzik eğitmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında köylerde gönüllü çalışma yaptı. İlçe merkezine gidemeyen çocukları eğitim gördükleri köy okullarında ziyaret eden gönüllüler, canlı müzik eşliğinde öğrencilerin saç bakımını yaptı, toka, boyama önlüğü gibi çeşitli hediyeler verdi.

TEMSİLİ POLİSLERDEN TRAFİK DENETİMİ



Kayseri'de 23 Nisan dolayısıyla trafik polisi üniforması giyen çocuklar denetime katıldı, hatalı park yapan sürücülere anonsla uyarıda bulundu. Denetimlere katılan 6 yaşındaki Eymen Ahi, uygulamada durdurduğu araç sürücülerinin ehliyetini ve emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ettiğini söyledi. Ahi, büyüdüğünde polis olmak istediğini belirtti.

GÖRKEMLİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Van Erciş'te Üzümlü Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler, etkinlik düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla mahallede kortej yürüyüşü yapan öğrenci ve öğretmenler, daha sonra okul bahçesinde Türkiye haritası koreografisi oluşturdu.

SU ALTINDA BAYRAK ŞÖLENİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, bayramı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı. Dalgıçlar deniz dibinde açılan yaklaşık 15 metrelik Türk bayrağının önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla poz verdi daha sonra ise bayraklarla yüzdü.