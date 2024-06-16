23 Nisan hayali gerçek oldu

Foça Jandarma Komando Okulu'nda zorlu eğitimler alarak komando olan Alanur, 5 yıl önce subay olarak göreve başladı. Alanur, Siirt'in Tillo ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi ve Siirt'te bu görevi yapan ilk kadın subay oldu.

