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16 Haziran 2024 Pazar 17:38:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 17:38:00

23 Nisan hayali gerçek oldu

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dünyaya gelen Gizem Ayşegül Alanur, ilkokul yıllarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde gördüğü garnizon komutanının üniformasına hayran kalarak, jandarma olma hayalini kurmaya başladı.

Foça Jandarma Komando Okulu'nda zorlu eğitimler alarak komando olan Alanur, 5 yıl önce subay olarak göreve başladı. Alanur, Siirt'in Tillo ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi ve Siirt'te bu görevi yapan ilk kadın subay oldu.

Etiketler : jandarma hayali 23 Nisan töreni Gizem Ayşegül Alanur
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