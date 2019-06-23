23 Haziran 2019 Çatalca seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları heyecanla araştırılıyor. Tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tüm İstanbullular heyecanlı. Bugün milyonlarca seçmen sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları ve son dakika gelişmelerini sizler için derledik. 23 Haziran 2019 Çatalca seçim sonuçları, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran 2019 seçimi hakkında tüm detaylar...

ÇATALCA SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Çatalca 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ÇATALCA 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Çatalca 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Çatalca oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Çatalca Belediye Başkanı AK Parti adayı Mesut Üner oldu. Çatalca belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çatalca yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Serdar Taşar

Bağımsız Türkiye Partisi Şevket Kırca

Vatan Partisi Ergün Aslan

Cumhuriyet Halk Partisi Cem Kara

Adalet ve Kalkınma Partisi Mesut Üner

Demokrat Parti İrfan Aracı

Demokratik Sol Parti Aslan Erdoğmuş

MESUT ÜNER KİMDİR?

Selanik göçmeni olan Mesut Üner, 1 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Muratbey’de, orta öğrenimini Çatalca Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Çatalca Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlayan Üner, üniversiteyi Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde okudu.

Üner, kariyerine 1999-2009 Tepecik Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik biriminde başladı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar Şehircilik Müdürlüğü yaptı.

Mesut Üner, 10 yıl boyunca Muratbey Futbol Kulübünde ve 6 yıl da Çatalca Spor'da futbol oynadı.

6 yıl Çatalca Spor Kulübü başkan yardımcılığı, 4 yıl Muratbey Spor Kulübü başkan yardımcılığı, Çatalca Ensar Vakfı başkan yardımcılığı, İstanbul Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı, Çatalca Amatör Sporlar Yöneticiliği görevlerinde bulunan belediye başkan adayı Üner, Mübadele Derneği kurucu üyesidir. Aynı zamanda, Çatalca Belediyesi Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olam Üner, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den İstanbul İli, Çatalca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

ÇATALCA NÜFUSU KAÇTIR?

Çatalca nüfusu 2018 yılına göre 72.966 olarak açıklandı. Bu nüfus, 37.675 erkek ve 35.291 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,63 erkek, %48,37 kadındır