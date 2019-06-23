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23 Haziran 2019 13:29 | Pazar

23 Haziran 2019 Bağcılar seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?

23 Haziran 2019 Bağcılar seçim sonuçları tüm İstanbullular tarafından merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün 10,5 milyon vatandaş sandık başında yerini aldı. Cumhur İttifakı adayı olan Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları büyük bir heyecanla bekleniyor. Seçim yasağının kaldırılması ile birlikte güncel seçim sonuçları haberimizin detaylarında yer alacak. Tekrarlan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. 23 Haziran 2019 Bağcılar seçim sonuçlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

23 Haziran 2019 Bağcılar seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? merakla araştırılıyor. Tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tüm İstanbullular heyecanlı. Bugün 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları ve son dakika gelişmelerini sizler için derledik. 23 Haziran 2019 Bağcılar seçim sonuçları, Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

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BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Bağcılar 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BAĞCILAR 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Bağcılar 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Bağcılar oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Bağcılar Belediye başkanı AK Parti'li Lokman Çağırıcı oldu. 

LOKMAN ÇAĞIRICI KİMDİR?
1965 yılında Giresun Bulancak doğumlu olan Lokman Çağırıcı, 1978 yılında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi´nde ikamet etmeye başladı.

1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü´nü bitirdi. 1999 yılına kadar çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı, ticaretle meşgul oldu.

Özel sektördeki çalışmalarının yanı sıra 1990 yılından itibaren siyaset hayatı başlayan Çağırıcı, 1999 yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi.

11 Mayıs 2007´ye kadar Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Çağırıcı, Bağcılar´ın Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık´ın Mayıs 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti İstanbul Milletvekili olması üzerine, Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Çağırıcı, 29 Mart 2009'daki Yerel Seçimleri'nde ikinci kez Belediye Başkanı oldu.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olan Çağırıcı, yüzde 57.25 oy oranıyla üçüncü defa Bağcılar'a hizmet etme fırsatını bulmuş oldu.

Çağırıcı, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra; Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanlığı, Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)  Üyeliği görevlerini de üstlenmiş bulunuyor.

Çağırıcı, evli ve dört çocuk babasıdır.

Bağcılar nüfusu kaç?
Bağcılar nüfusu 2018 yılına göre 734.369 olarak biliniyor.  Bu nüfus, 372.311 erkek ve 362.058 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,70 erkek, %49,30 kadındır.

BAĞCILAR HAKKINDA
İstanbul Avrupa yakasında, E-5 ile TEM Otoyolu arasında yer alan, 1992 yılında ilçe olan Bağcılar, ülkenin önemli göç noktalarından biri. İstoç, Massit, Oto Center gibi iş alanlarının yanısıra, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi de bu ilçede bulunuyor.

 

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