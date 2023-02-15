222. saatte gelen mucize: Kurtarma ekiplerini gözyaşları sel oldu

222. saatte gelen mucize: Kurtarma ekiplerini gözyaşları sel oldu

Alınan biliye göre, Bursa'dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi'ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı. İmamoğlu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.