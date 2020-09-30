  • BIST
    1143.69
  • Dolar
    7,7593
  • Euro
    9,1039
  • Altın
    471,1650
İstanbul
13 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acun Şehrazat'a sert çıktı: Cevabımızı terbiyesize mahkemede vereceğiz
FETÖ'cü üsteğmene işkence suçundan hapis cezası
Ermenistan'ın Türk uçak ve SİHA iddiasına MSB'den açıklama
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
Serena Williams, Roland Garros'tan çekildi
Ukrayna'dan Azerbaycan'a destek: Bu duruşumuz hiç değişmedi
Hafter milisleri yolcu uçağının piste inişini engelledi
22 kg uyuşturucuyla yakalanan HDPKK'nın sözde Nazilli İlçe yöneticisi tutuklandı
Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi açıklaması: Yeni baştan yapılandırılmalı
Esra Erol'un programında ortaya çıkan yasak aşk skandalının tarafı Cengiz Koraltan Nazilli'de darp e ...
Merkel'den Yunanistan'ı üzecek açıklama: Türkiye ile çok yönlü ilişkilerimiz var
Antalya felaket yaşanacaktı! Rus pilot, Antalya kuleyi yanlış anlamış
Aliyev'den çok net açıklama: Ermenistan çekilirse çatışmalar durur
Bakan Albayrak duyurdu! En kısa sürede hayata geçireceğiz
Sağlık Bakanı Koca'dan izolasyon uyarısı
Türkiye'nin konuştuğu o kadın sığınma evine yerleştirildi
Macron yine çizgiyi aştı! Ermenistan'a destek verdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap
Dilan Çıtak Tatlıses'ten flaş İbrahim Tatlıses açıklaması: Artık yorum yapmıyorum
NBA'de final heyecanı başlıyor
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü
Azerbaycan'dan nokta atışı... Ermeni topçusu böyle vuruldu
DEAŞ talimatlarını itiraf etti
Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!
30 Eylül 2020 Çarşamba 16:13:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 16:13:00

22 kg uyuşturucuyla yakalanan HDPKK'nın sözde Nazilli İlçe yöneticisi tutuklandı

ABONE OL

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yurt genelinde tüm hızıyla devam ederken örgütün finans kaynaklarına da darbe indirilmeye devam ediyor. Jandarma ekiplerimizin Aydın Nazilli'de düzenlediği baskında PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin ilçe yöneticisinin evinde 22 kg esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi konumundaki HDP’nin bir yöneticisi jandarmanın yürüttüğü başarılı operasyonda 22 kilo esrarla yakalandı. Baskın düzenlenen evde yatak altına gizlenmiş halde bulunan uyuşturucuya el koyan jandarmanın gözaltına aldığı HDP Nazilli ilçe yöneticisi S.S ile bir kişi daha tutuklandı. Manşet Gazetesi'nden Erdal Savaş'ın haberine göre, kalabalık şehirlerde uyuşturucu ticareti yaparak örgütün dağ kadrosuna finansal kaynak oluşturduğu istihbarat raporlarına geçen PKK’nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Nazilli’de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonuyla sarsıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen operasyonda bir eve baskın düzenleyen jandarma güçleri, yatak bazalarının altına saklanmış halde 22 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Söz konusu baskında HDP Nazilli ilçe yöneticisi S.S. ile bir kişi daha gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen HDP’li yönetici ile diğer şahıs mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER