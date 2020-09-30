22 kg uyuşturucuyla yakalanan HDPKK'nın sözde Nazilli İlçe yöneticisi tutuklandı

Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi konumundaki HDP’nin bir yöneticisi jandarmanın yürüttüğü başarılı operasyonda 22 kilo esrarla yakalandı. Baskın düzenlenen evde yatak altına gizlenmiş halde bulunan uyuşturucuya el koyan jandarmanın gözaltına aldığı HDP Nazilli ilçe yöneticisi S.S ile bir kişi daha tutuklandı. Manşet Gazetesi'nden Erdal Savaş'ın haberine göre, kalabalık şehirlerde uyuşturucu ticareti yaparak örgütün dağ kadrosuna finansal kaynak oluşturduğu istihbarat raporlarına geçen PKK’nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, Nazilli’de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonuyla sarsıldı.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleşen operasyonda bir eve baskın düzenleyen jandarma güçleri, yatak bazalarının altına saklanmış halde 22 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Söz konusu baskında HDP Nazilli ilçe yöneticisi S.S. ile bir kişi daha gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen HDP’li yönetici ile diğer şahıs mahkemece tutuklandı.