21 yıldır dağlardalar

İstanbul'un kalabalığından bunalan Recep ve Zeynep İnce çifti, 21 yıl önce yerleştikleri Aladağlar'ın eteğindeki Çukurbağ Köyü'nde, dağcılık ve kaya tırmanışının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere rehberlik yapıyor.

Köyde kurdukları bungalov işletmede ağırladıkları yerli ve yabancı dağcılara rehberlik ve eğitmenlik yaparak geçimlerini sağlayan çift, günlerini sportif kaya tırmanış milli sporcusu 12 yaşındaki kızları Pelin İnce ile tırmanış yaparak geçiriyor.