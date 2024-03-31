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31 Mart 2024 Pazar 08:33:00 - Güncelleme:31 Mart 2024 Pazar 08:33:00

21 ilde BOZDOĞAN-18 operasyonu: 51 gözaltı

Kaynak: AA

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21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konduğunu açıkladı.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Etiketler : DEAŞ operasyonu şüpheli yakalaması dijital materyal.
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