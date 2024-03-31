21 ilde BOZDOĞAN-18 operasyonu: 51 gözaltı
Kaynak: AA
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
21 ilde terör örgütü DEAŞ'a gerçekleştirilen BOZDOĞAN-18 operasyonu kapsamında 51 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konduğunu açıkladı.
Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını paylaştı.
- Bakan Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı
- "Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor"
- Mardin'de engelli veya hastalar “seyyar sandık” ile oyunu kullandı
- Engelli ve hasta seçmenler ekiplerin yardımıyla oy kullanıyor
- Diyarbakır'da oy pusulaları bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı
- Dijital Dönüşüm Ofisinden oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı