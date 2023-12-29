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29 Aralık 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 12:30:00

2024'ün Ramazan Bayramı tatilinde "pazartesi" detayı

Kaynak: AA

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Gelecek yıl nisan ayında kutlanacak Ramazan Bayramı'nda, arife gününden bir gün öncesine denk gelen 8 Nisan Pazartesi'nin de idari izin günü sayılması halinde çalışanlar 9 gün tatil yapabilecek.

Çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük bölümünün yakından takip ettiği resmi tatil takvimi, 2024'ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi ile başlayacak. Yılbaşından sonraki ilk resmi tatil günleri, nisandaki Ramazan Bayramı ile devam edecek.

Buna göre Ramazan Bayramı arifesi olan 9 Nisan Salı günü, yarım gün mesai yapılacak.

Bayram dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

Nisan ayındaki resmi tatiller, salı gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile sürecek.

KURBAN BAYRAMI HAZİRAN ORTASINDA

"Emek ve Dayanışma Günü" olarak 2009'da resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2024'te çarşamba günü, diğer resmi tatil 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise pazar günü kutlanacak.

Kurban Bayramı'nın başlangıcı 2024'te haziran ayının ortasına denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 15 Haziran Cumartesi günü yarım gün mesai yapılacak. Bayram kapsayan 16, 17, 18 ve 19 Haziran resmi tatil olacak.

Resmi tatil günlerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2024'te haftanın ilk iş günü pazartesiye rastlarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı ise haftanın son iş günü cuma kutlanacak.

Gelecek yıl, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim, pazartesi gününe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise salı gününe denk gelecek.

Etiketler : çalışan resmi tatil günleri ramazan bayramı kurban bayramı 23 nisan kaçak içki operasyonu
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