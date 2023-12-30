2024'te önemli gelişmeler yaşanacak: Milli teknoloji hamlesi hız kesmiyor!

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmak için yürütülen çalışmalar 2024 yılında da hız kesmeyecek.

KAAN gökyüzüyle buluşacak

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'da ilk uçuş gelecek yıl gerçekleştirilecek. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı. KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek.

İnsansız savaş uçağı ANKA III, jet eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin testlerine devam edilecek.

Bayraktar KIZILELMA için seri üretim zamanı

Bir süredir testleri sürdürülen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine başlanacak. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek Bayraktar KIZILELMA, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar KIZILELMA, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarla belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

Katlanabilen kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG ANADOLU gemisine konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra edebilecek.

İlk milli fırkateyn TCG İSTANBUL, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek. MİLGEM projesinin 5. gemisi olan TCG İSTANBUL'un ardından aynı anda başlatılan projenin 6, 7 ve 8. gemilerinin inşasına devam edilecek.

Milli silah sistemi ve radarlar

TCG İSTANBUL ile beraber Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

Yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getiren GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak.

Geminin hava savunma radarı işlevini üstlenecek CENK, yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verecek.

Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak bir diğer ürün AKREP Deniz Platformu Çift Bant Atış Kontrol Radarı olacak. AKREP, hedefe ait iz bilgilerini yüksek hassasiyetle üretebilen ve X-bant yarı-aktif satıhtan-havaya güdümlü mermiler için aydınlatma sağlayan bir sistem olarak geliştirildi.

Milli kara ve hava motorları envantere girecek

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli insansız deniz aracı sistemleri ilk kez envantere girecek.

MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Geniş frekans kapsamasına ve yeni nesil tekniklere sahip MERT, farklı hedefleri eş zamanlı olarak uzak mesafeden etkisiz hale getirebilecek.

Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Yıl içinde TUNA motoru KİRPİ araçlarında da kullanılmaya başlanacak.

Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170, AKSUNGUR ile ilk kez envantere girecek.

Yazılımcılar savunma için çalışacak

HAVELSAN tarafından hayata geçirilen "dijital birlik" konseptinin yeni üyesi kamikaze insansız deniz aracı ÇAKA DAY-KİDA için çalışmalar sürdürülecek.

İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının birlikte görev yapmasına imkan sağlayacak Karma Sürü Operasyon Merkezi çalışmaları ve testleri saha gösterimleriyle devam edecek.

Yurt dışı lisans bağımlılığını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında KOVAN ve Açık Kaynak Veri Yönetim Platformu ODAK yaygınlaştırılacak.

Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesi kapsamında nitelikli parmak izi tanıma sisteminin ardından niteliksiz parmak izi tanıma sistemi de tamamlanacak.