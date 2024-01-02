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"2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiası yalanlandı
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02 Ocak 2024 Salı 22:20:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 22:20:00

"2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiası yalanlandı

Kaynak: AA

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

Etiketler : EK MTV İDDİA YALANLAMA DMM
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