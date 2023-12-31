VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzayda yapılacak deneylerin detayları belli oldu
Gazze'den 292 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi
"İsrailliler, işgal nedeniyle bedel ödemedikçe hiçbir şey değişmez"
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Adalet Bakanlığından icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamayla ilgili rehber
Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor
31 Aralık 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 15:15:00

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı

ABONE OL

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kanuna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin lira, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 85 milyar 217 milyon 713 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin lira olarak öngörüldü. Özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin lirası öz gelir, 1 trilyon 21 milyar 217 milyon 703 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 88 milyar 130 milyon 273 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin lirası öz gelir, 1 milyar 1 milyon 675 bin lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak tahmin edildi.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 181 milyon 654 bin lira olarak öngörüldü.

Öte yandan 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Etiketler : kaçak içki operasyonu bütçe kanunu resmi gazete
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX