2024 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile hazırlanan Plan, Program ve Bütçe ile fiyat istikrarının sağlanacağını söyledi. 2024 Yılı Bütçesinin müzakerelerine perşembe günü başlanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Yılmaz, 12'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmelerinin, yarın ve Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılacağını kaydetti. Perşembe günü de 2024 Bütçesi ile 2022 Kesin Hesabı'nın geneli üzerinde müzakerelerin olacağını söyledi.
Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
"Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile hazırlanan Plan, Program ve Bütçe ile fiyat istikrarı sağlanacak, halkımızın huzur ve refahı daha yüksek seviyelere taşınacaktır" dedi.
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