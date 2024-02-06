06 Şubat 2024 Salı 15:38:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 15:38:00
2024 MSÜ başvurusu ne zaman bitecek?
Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek MSÜ sınavına geç başvurular, 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak olup saat 23.59'da sona erecek.
Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temin Faaliyeti kapsamında icra edilecek MSÜ sınavına geç başvurular, 7 Şubat 2024 tarihinde alınacak olup saat 23.59'da sona erecek.
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