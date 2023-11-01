01 Kasım 2023 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 14:17:00
2024 hac kurası yarın çekilecek
Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası yarın çekilecek. Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek.
Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek.
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