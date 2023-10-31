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31 Ekim 2023 Salı 12:45:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 12:45:00

2024 Hac kurası 2 Kasım'da çekilecek

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

Adaylar, Hac kura sonuçlarını aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek.

Etiketler : ali erbaş hac kurası hac kurası sonuçları edevlet
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