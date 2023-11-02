2024 hac kuraları çekildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl hac kurasını Gazze'de yaşanan hüznün ve devasa bir acının gölgesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüreklerin yıllardır haksız, hukuksuz ve insafsız bir vahşete maruz kalan Filistinlilerin acısıyla yandığını ifade eden Erbaş, hac kurası heyecanını buruk bir sevinç içerisinde yaşadıklarını dile getirdi.

İslam'ın beş temel şartından biri olan haccın sadece kutsal beldelere yapılan bir ziyaretten ibaret olmadığını, aynı zamanda müminlere zaman ve mekan bilinci, ümmet ve uhuvvet şuuru kazandıran derinlikli bir yolculuk olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kutlu yolculuk, bize sorumluluklarımızı hatırlatır. İmanı, teslimiyeti, sabrı, şükrü, merhameti, diğerkamlığı ve güzel ahlakı öğreterek bizi takvaya ulaştırır." diye konuştu.

Haccın aynı inancı, aşkı ve heyecanı taşıyan milyonlarca insanı bir araya getiren eşsiz bir ibadet olduğunu söyleyen Erbaş, "Rabbimizin alemlere bir hidayet ve bereket kaynağı olarak vasıflandırdığı Beytullah'ı ziyaret etmek, Allah'ın evini haccetmek ve kutsal mekanlarda ibadet etmek her müminin gönlünde daima en büyük hasret ve özlem olmuştur." ifadesini kullandı.

"KURAYA GİRECEK EN YAŞLI HACI ADAYIMIZ 114 YAŞINDA"



İslam fıkhına göre, her müminin hac ibadetine talip olmak için müracaat etmesi ve niyetini ortaya koymasının önemli olduğunu anımsatan Erbaş, "Yıllar yılı müracaat ettiği halde bu imkana kavuşamadan vefat eden ya da güç ve takatten düşen kimselere Cenabıhak, 'Ey kulum, niye hac görevini yapmadın' diye sormayacaktır. Zira Rabbimiz 'Hac, sadece oraya imkan ve yol bulabilenler için farz kılınmıştır' diye buyuruyor. Bu imkan bulunamadığında mesuliyet de kuldan kalkmış demektir." bilgisini verdi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca en uygun ve adil yöntem olarak katsayılı kura sisteminin belirlendiğini bildiren Erbaş, "Kayıt döneminde 2007-2023 yıllarından beri bekleyen 2 milyon 337 bin 644 hacı adayının kaydı güncellenmiş, 2024 yılında ise 135 bin 421 kişi ilk defa kayıt yaptırmış, böylece Türkiye genelinde toplam müracaat 2 milyon 473 bin 65 olarak gerçekleşmiştir. Kuraya girecek en yaşlı hacı adayımız 114 yaşında Diyarbakır ilinden, en küçük hacı adayımız ise 24 günlük Batman ilindendir." diye konuştu.

"KESİN KAYITLAR 6-24 KASIM TARİHLERİ ARASINDA OLACAK"



Hac kesin kayıtlarının 6-24 Kasım arasında gerçekleştirileceğini hatırlatan Erbaş, her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığının yüzde 60, acentelerin yüzde 40 oranını geçmemek üzere kayıt yapabileceğini anlattı.

Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleşeceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 milyon 473 bin 65 kişinin kura çekimi 4-5 saat sürecek ve çıkan kuralar noter aracılığıyla tescillenecektir. Akabinde e-Devlet portalı sunucularına yükleme işlemleri yapıldıktan sonra hacı adaylarımızın ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecektir. Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur. Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır."