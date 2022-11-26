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26 Kasım 2022 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 09:15:00

2023 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Kaynak: AA

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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifinin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmelerde, şehirler arası hizmet veren belediyelere ait cenaze araçlarına kasko yapılmasına imkan tanınmasına ilişkin AK Parti ve CHP'nin ortak önergesi kabul edildi.

"EKONOMİK BÜYÜME, 2021'DE SON 50 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Bütçenin kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin daha önce tecrübe edilmemiş küresel şok karşısında, makroekonomik temellerinin ne denli kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtlayarak bu bütçenin getirildiğini söyledi. Ekonomik büyümenin, 2021 yılında son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, ihracatta rekorlar kırıldığını, makine teçhizat yatırımlarının kesintisiz devam ettiğini belirten Nebati, üretim artışının da istihdam artışıyla desteklendiğini anlattı.

Nebati, küresel ölçekte enflasyon oranlarının artmasına yol açan bir durumla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, "Bu günlerde tüm verilerimiz çok çok iyi geliyor, tek sorunlu alanımız var enflasyon. Enflasyonla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bu mücadelemize devam ederken, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Gelen veriler şunu gösteriyor ki, enflasyonda en yüksek değerlerin görülmüş olduğunu, bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü enflasyon oranlarını ve sonuçlarını hep birlikte yaşamış olacağız. Bu bütçenin de bir özelliği bu olacak inşallah." diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendirdiklerinin altını çizen Nebati, ekonomik büyümenin dengeli görünümünü koruduğunu ve istihdamın da tarihi yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti. Gelecek dönemde de yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ve ülkemizin topyekun kalkınmasını hedefleyen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde önemli adımları hep beraber atacağız. 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini şu anda tamamlamış durumdayız. Bugüne kadar yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli katkılarını esirgemeyen herkese, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz. Genel Kurul Bütçe görüşmelerinde de yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Nebati, bugünün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması dolayısıyla, bu konudaki mücadeleyi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürdüklerini vurgulayarak, "Ülkemizde tek bir kadının dahi şiddet görmemesi için ilgili tüm kurumlarımızla konuyu çok yönlü ele alarak, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadına şiddetin son bulduğu, kadınlarımızın hak ettikleri değeri gördükleri bir dünya temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da cumhuriyetin yüzüncü yılının bütçesini yapmaktan dolayı büyük onur duyduğunu ifade ederek, "İkinci yüzyılda da daha güçlü bütçelerle inşallah yoluna devam etsin ülkemiz. Bu 100 yıllık bütçe, cumhuriyetimizin istikrarının en güzel göstergesi. 100 yıllık birikimle inşallah Türkiye yeni yüzyılda çok daha yüksek seviyelere yürüyecektir." diye konuştu.

Yılmaz, komisyon görüşmelerinin 21 birleşim 70 oturumda yaklaşık 230 saat sürdüğünü söyledi. Yılmaz, 262 milletvekilinin bin 875 söz talebini kullandığını, başka bir deyişle Meclis'teki 580 milletvekilinin yaklaşık yüzde 45'inin bütçe müzakerelerine doğrudan katkıda bulunduklarını bildirdi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri, 5 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Etiketler : tbmm plan bütçe komisyonu ekonomi
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