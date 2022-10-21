2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kanun tekliflerinin artık milletvekilleri tarafından verildiğini, bütçe teklifinin ise istisna olarak hükümet tarafından hazırlandığını anımsattı.

Bütçelerin, ekonomik ve sosyal politikaların genel çerçevesini şekillendirdikleri kadar demokrasi kültürünün gelişmesi açısından da son derece önemli olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu bütçe, 2023 yılı bütçesi ve Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini bu sene yapmış olacağız. Ayrıca bütçemiz ikinci bir yüzyıla giriş niteliğinde olacaktır. Bu yüzyıl boyunca bütçelerimize, kalkınmamıza, demokrasimize katkıda bulunan herkesi de bu vesileyle şükranla anıyorum. Bundan sonra da nice bütçeler diliyorum." diye konuştu.

Yılmaz, komisyondaki bütçe müzakerelerinin, yaklaşık bir aylık sürede, oldukça yoğun tempoda ve ardı ardına devam eden toplantılarla gerçekleşeceğini dile getirdi.

Bu yıl görüşmelerde, merkezi yönetim kapsamında 225 kamu idaresine ait bütçe, 224 kuruma ait kesin hesap, 4'ü genel denetim olmak üzere 201 Sayıştay raporunun ele alınacağının altını çizen Yılmaz, "Bütçenin yanı sıra 2021 yılı kesin hesabını da müzakere etmiş olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesi olma özelliğine sahip olan 2023 yılı bütçe görüşmelerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını ve hepimiz için sağlık içinde geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin sunumuna başladı.