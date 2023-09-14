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14 Eylül 2023 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 15:38:00

2023-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile 2023- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönemi için giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak 2023-TUS 2. Dönem ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2023-TUS ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. Aşama sınavı için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2023-TUS 2. Dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 2. Aşama Sınavı'na girecek adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Etiketler : ÖSYM ÖSYM 2023 TUS giriş belgeleri STS 2. dönem
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