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2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı
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03 Ekim 2023 Salı 13:08:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 13:08:00

2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı

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2023 Nobel Fizik Ödülü'nü maddedeki elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı bilim insanları Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Fizik Ödülü, "maddedeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için zamanın en küçük birimi yani saniyenin bir kentilyonda biri olan attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" keşfeden Agostini, Krausz ve L'Huillier'e verildi.

Basın toplantısında Agostini, Krausz ve L'Huillier'in, elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği süreçleri ölçmek için kullanılabilecek kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu keşfettikleri belirtildi.

Etiketler : 2023 nobel fizik ödülü fizik nobel
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