VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit yakınına küfür eden İP'li Lütfü Türkkan yeniden aday
NASA'nın ‘görünmez canavar' keşfi
Badem şekerinde satış rekoru! Ramazan'da 15 ton tüketildi
Ormanın sesini dinliyorlar
İstanbul'da lale zamanı
Sevda Erginci: Kıskançlığa tahammül edemem
09 Nisan 2023 Pazar 14:56:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 14:56:00

2023 genel seçimi... AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Başkan Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti, 2023 seçimlerine büyük değişimle girecek.

AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti, 2023 seçimlerine büyük değişimle girecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

Kayseri 1. Sıra – Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – Sadettin Hülagü

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut Özer - Ordu 1. sıra

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer Çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

Etiketler : 2023 genel seçim ak parti aday listesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX