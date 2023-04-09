2023 genel seçimi... AK Parti'nin milletvekili aday listesi netleşti
Kaynak: TRT Haber
AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Başkan Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti, 2023 seçimlerine büyük değişimle girecek.
AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti, 2023 seçimlerine büyük değişimle girecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Sıra Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
Kayseri 1. Sıra – Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – Sadettin Hülagü
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra
Mahmut Özer - Ordu 1. sıra
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra
Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer Çelik – Adana 1. Sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra
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