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05 Aralık 2023 Salı 10:19:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 10:19:00

2023-ALES/3 sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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ÖSYM, 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023-ALES/3 sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Kasım'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Etiketler : ösym ales sonuç
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