2022'nin ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı
Kaynak: AA
2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevu alındı.
2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevu alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde MHRS'den üzerinden 200 milyon randevu alındığını, günlük randevu sayısının COVID-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin."
Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 Milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 Bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2022
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