Bakan Muş: 14 milyar TL değerinde kamu zararı ortaya çıkarıldı

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28 Eylül 2022 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 11:32:00

2022'nin geride kalan 9 ayında 12 ton uyuşturucu yakalandı! 1 ton 640 kilogram metamfetamin ele geçirildİ

Kaynak: DHA

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, 2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. 2 farklı operasyonda 1 ton 640 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Bakan Muş'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde; 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirdik. Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapımızda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin yakalayarak bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. Bugün burada toplanmamıza vesile olan 2 ton 91 kiloluk captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik."

"Akaryakıt Özel Ekibimizin yoğun ve titiz çalışmaları sayesinde kurulduğu günden bu yana 14 milyar TL değerinde kamu zararını ortaya çıkardık ve düzenlenen 39 milyar TL değerinde sahte faturayı tespit ettik. 7318 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2021 yılının Nisan ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda 27 milyar TL'lik kamu zararının oluşmasını engelledik."

Etiketler : Bakan Muş KAMU ZARARI Akaryakıt Özel Ekibi
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