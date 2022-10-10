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10 Ekim 2022 Pazartesi 13:03:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 13:03:00

2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

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Son Dakika Haberleri.. 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

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