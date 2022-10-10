2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.
10 Ekim 2022 Pazartesi 13:03:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 13:03:00
2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
Son Dakika Haberleri.. 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.
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