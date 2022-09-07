KYK Yurt Yerleştirme sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Cebeci Yurdu'nda, spor il müdürlerinin de çevrim içi katıldığı toplantıda GSB yurt başvuru sonuçlarına ilişkin bilgiler verdi.

2022-2023 eğitim öğretim dönemi yurt başvurularına ilişin birinci faz çalışma sonuçlarını paylaşmak için toplantının düzenlendiğini ifade eden Kasapoğlu, "800 yurt, 825 bin kapasite, güvenliğiyle, temizliğiyle, sosyal imkanlarıyla her alanda yüksek teveccühe mahzar bir altyapı ve yaşam alanı. Tüm gençlerimize onların değerli ailelerine 'hoş geldiniz' demek istiyorum." diye konuştu.

Tüm çalışmaların veri odaklı şekilde ve tamamıyla bir sistem yaklaşımıyla ele alındığını vurgulayan Kasapoğlu, "Yurtlar sürecini de analiz, planlama ve uygulama olarak 3 temel başlıkta yürütüyoruz. Uygulama aşamasını fazlara ayırdık. Yerleştirme sürecimizi 4 fazda tamamlayacağız. Bugün birinci faz sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Temel amacımız üniversite gençliğini, onların yurtlara yerleşim sürecini en etkin, verimli şekilde güçlü koordinasyonla yönetmek." ifadelerini kullandı.

Başvuruların tamamen objektif ve dijital ortamda analiz edildiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Üniversite açılış tarihleri il il farklı oluyor. Biz de bunu göz önüne alarak planlama yaptık. Birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Hummalı sevgi dolu bir çalışma var. Bu güzel çalışmaları güzel neticelerle taçlandırıyoruz, taçlandıracağız. Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz, gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak yine tamamen dijital ortamda, objektif şekilde bir puanlamayla tespit edildi ve sıralama yapıldı. Oluşan sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın olmak kaydıyla yerleştirme yapıldı. Eğer o yurtta yer yok ise en yakın diğer yurda yerleştirme yapılmak kaydıyla bu süreç işletildi."

3 PLANLI AŞAMA

Yurtlar sürecini analiz, planlama ve uygulama olarak 3 planlı aşamada ilerliyoruz. Yerleştirme sonuçları dört fazda tamamlayacağız. Bugün birinci fazı sizlerle paylaşacağız.

Tüm başvuruların tamamen objectif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor.

Bugün birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan Bakanlık ailesine herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Biliyorsunuz yeni dönem için başvuru dönemini tamamladık. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak puanlama ile tespit edildiler. Yine bu kriterler gelir, başarı, sosyal durum esas alınarak sıralama ortaya kondu. Oluşan sıralama ile öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak suretiyle yurtlara yerleştirmeleri gerçekleştirildi.

Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık.

Yurtlarımız dünyanın en güçlü alt yapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir alt yapımız var. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız. Hiç kimse ne ailelerimiz ne gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı faz faz sizlere sonuçları paylaşacağım.

Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimini bitirdi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ardı, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmara, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırkeşir, Konya, Kütahya, Muğla, Niğde, Sivas, Siirt, Trabzon, Uşak, Yozgat, Şanlıurfa, Van olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik.

Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler.