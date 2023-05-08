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08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:56:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 07:56:00

Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! 45 bin öğretmen ataması bugün yapılacak

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Öğretmen adayları için yeni bir heyecan yaşanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 103 branşta 45 bin öğretmenin atamasını yapacak.

20 yılın en büyük öğretmen ataması bugün yapılacak. 103 branştan 45 bin öğretmen atanacak. Başkan Recep Erdoğan, atama töreninde öğretmenlere hitap edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurguladı.

"Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması... Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması."

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE VERİLDİ

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı.

Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atanacak.

Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

45 BİN ÖĞRETMENİN YARIDAN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNE ATANACAK

Bakan Özer, "Yaklaşık yüzde 50'sinin üzerindeki yeni atanacak öğretmen yani 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen de bu depremden etkilenen 10 ilimize Hatay birinci sırada olmak üzere ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Ataması yapılan öğretmenler 1 Eylül'de görev yerlerinde olacak.

Etiketler : 20 yılın en büyük öğretmen ataması Bakan Özer 45 bin öğretmen ataması
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