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03 Nisan 2024 Çarşamba 08:50:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 08:50:00

20 liraya yeşil yumurta

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Yozgat'ta bir üretici tarafından yetiştirilen Şili kökenli Araucana cinsi tavukların mavi ile yeşil renk tonlarındaki yumurtaları ilgi görüyor. Araucana cinsi tavukların tanesi 400-500 liradan, yumurtası ise 15-20 liradan satılıyor.

Fatih Mahallesinde yaşayan köy hizmetlerinden emekli 61 yaşındaki Ahmet Arslan, evinin bahçesine kurduğu kümeste hobi amaçlı kökeni Şili olan ve yeşil yumurtlayan Araucana cinsi tavuk besliyor. 5 yıl önce başladığı yeşil yumurtlayan Araucana cinsi tavuk besleme hobisini bu zamana kadar sürdüren Arslan, tavuk sayısını 15'e çıkardı. Günde 10'nun üzerinde yeşil yumurta alan Arslan, ailesinin ve mahalle halkının organik yumurta ihtiyacını karşılıyor.

Diğer yumurtalara oranla renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliği nedeniyle yeşil yumurtalara ilginin yoğun olduğunu söyleyen Arslan, Araucana cinsi tavuk sayısını 50'ye çıkarmak istiyor. Arslan tavuklarının bakımlarını özenle yapıyor.

Evinin ve mahalle halkının organik yumurta ihtiyacını Araucana cinsi tavuklardan karşıladığını söyleyen Arslan, "Hobi amaçlı 5 yıl önce bu tavukları besleme başladım, tavuklarımdan yeşil yumurta alıyorum. 15 tane tavuğum var. Günlük 10'un üzerinde yumurta alıyorum ve bunu çoğaltmaya çabalıyor. Sarı ve beyaz yumurtalara göre daha faydalı, protein oranı ve besleyici özellikleri fazla. Evimizin ihtiyacını karşılıyoruz, eşimize, dostumuza dağıtıyoruz" dedi.

Yumurtaların tanesinin 15 ila 20 lira arasında değiştiğini de belirten Arslan, "Mahalleden eş, dost bu yumurtalara ilgi gösteriyor. Piyasada yumurtalar tanesi 5 liradan satılıyor, bu yumurtaların tanesi ise 15-20 liraya satılıyor. Bunların değerini bilenler alıyor. Ben bu işi 5 yıldır yapıyorum, hobi olarak yapıyorum. Bu tavukların sayısını 50'ye çıkarmaya çabalıyorum. Normal tavukların fiyatı 100-200 lira iken bunlar 400-500 lira arasında satılıyorlar" şeklinde konuştu.

Etiketler : yumurta yozgat yeşil
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