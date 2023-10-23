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23 Ekim 2023 Pazartesi 19:04:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 19:04:00

20 insan yardım tırı daha Gazze'ye ulaştı

Kaynak: AA

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Gazze için insani yardım taşıyan 20 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi için üçüncü yardım konvoyunun, Refah Sınır Kapısı'ndan girdiği bildirildi.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'dan 20 araçlık insani yardım konvoyunun Gazze'ye giriş yaptığını söyledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre üçüncü insani yardım konvoyu da Filistin halkına ulaştırıldı.

Haberde, 20 tırdan oluşan yardım konvoyunda gıda maddelerinin yanı sıra içme suyu, ilaç ve tıbbi malzemelerin olduğu belirtildi.

İnsani yardım taşıyan tırlar, yapılan kontrollerin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan geçiriliyor.

Mısır üzerinden 21 Ekim'de Gazze Şeridi'ne ulaşan ilk yardım konvoyu 20 tırdan oluşurken, dün de Gazze'ye gıda, ilaç ve su taşıyan 14 tır giriş yapmıştı.

Etiketler : GAZZE YARDIM FİLİSTİN
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