20 insan yardım tırı daha Gazze'ye ulaştı
Kaynak: AA
Gazze için insani yardım taşıyan 20 tır daha Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.
İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi için üçüncü yardım konvoyunun, Refah Sınır Kapısı'ndan girdiği bildirildi.
Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'dan 20 araçlık insani yardım konvoyunun Gazze'ye giriş yaptığını söyledi.
Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre üçüncü insani yardım konvoyu da Filistin halkına ulaştırıldı.
Haberde, 20 tırdan oluşan yardım konvoyunda gıda maddelerinin yanı sıra içme suyu, ilaç ve tıbbi malzemelerin olduğu belirtildi.
İnsani yardım taşıyan tırlar, yapılan kontrollerin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan geçiriliyor.
Mısır üzerinden 21 Ekim'de Gazze Şeridi'ne ulaşan ilk yardım konvoyu 20 tırdan oluşurken, dün de Gazze'ye gıda, ilaç ve su taşıyan 14 tır giriş yapmıştı.
- Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
- DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"