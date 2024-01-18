20 ilde zehir tacirlerine operasyon: 163 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına" yönelik 20 ilde düzenlenen “NARKOGÜÇ-44” Operasyonlarında; 741 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına" yönelik 20 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-44" Operasyonlarında; 741 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 163 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik 2️⃣0️⃣ İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-44" Operasyonlarında; 7️⃣4️⃣1️⃣ Kg uyuşturucu madde ele geçirildi❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
1️⃣6️⃣3️⃣ Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı❗️
Gençlerimizi ve Geleceğimizi... pic.twitter.com/sEYi9PmG1Y