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14 Mart 2024 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 16:15:00

20 ilde sibergöz operasyonu: 50 gözaltı

Kaynak: DHA

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20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-25” operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-25' operasyonlarında 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başsavcılıklar, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de eş zamanlı 'Sibergöz-25' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

'DOLANDIRICILIK YAPANLARIN ESNELERİNDEYİZ'

Yerlikaya, 'nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını ifade ederek, "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Başsavcılıklarımızı, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

Etiketler : sibergöz operasyonu tutuklama dolandırıcılık
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