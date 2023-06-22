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22 Haziran 2023 Perşembe 07:58:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:58:00

20 bin liraya çoban bulamadılar

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Erzincan'da 20 bin lira maaş, sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, çözümü göçmen çobanlarda buldu.

Erzincan'da 20 bin lira maaş, sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, çözümü göçmen çobanlarda buldu. Besiciler, 20 bin lira maaş ile İran'dan çoban getiriyor. 74 yaşındaki Ömer Abdali, "Sürüyü bize emanet ettiler. Munzur Dağlarından Tunceli Ovacık'a doğru göçürüyoruz" dedi.

Etiketler : 20 bin liraya çoban Erzincan Ömer Abdali
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