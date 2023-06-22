20 bin liraya çoban bulamadılar

Erzincan'da 20 bin lira maaş, sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen yerli çoban bulamayan besiciler, çözümü göçmen çobanlarda buldu. Besiciler, 20 bin lira maaş ile İran'dan çoban getiriyor. 74 yaşındaki Ömer Abdali, "Sürüyü bize emanet ettiler. Munzur Dağlarından Tunceli Ovacık'a doğru göçürüyoruz" dedi.

