2 yıl sonra Adnan Oktar davasında flaş karar

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen davanın görülen duruşmasında ara karar açıklandı. İkinci yılına giren davada mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunu devamına hükmetti. Edinilen bilgiye göre, 'yardım ve yataklıktan' tutuklu İpek Esra Uçar'ın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.



YÖNETİCİLİKTEN YARGILANACAK



Heyet, Hüma Babuna ve Ceyda Ertüzün'ün 'yönetici' vasfıyla yargılanmasının kabulüne hükmetti. Avukat Eşref Nuri Yakışan ve Kübra Kartal'ın müştekileri tehdit ve baskı altına almaya çalışması yönündeki somut verilere dayanarak müştekilerin dinlenmesi sırasında sanıkların ve izleyicilerin salondan çıkarılmasına karar verildi.

Bilindiği gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 171'i tutuklu 226 şüpheli yer almıştı. Soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerden 25'inin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup bu konuda beyanlarının alındığı ifade edilmişti.

Örgütün kurucu ve yöneticisi olan şüpheli Adnan Oktar'ın elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün 1'i firari 13 yöneticisi bulunduğu ve soruşturma kapsamında 171'i tutuklu 226 şüpheli olduğu anlatılan iddianamede, şüphelilerin cezalandırılması istenen suçlar şu şekildeydi: "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırma."