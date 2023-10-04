2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi
Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.
Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.
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- 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi
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