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2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi
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04 Ekim 2023 Çarşamba 16:34:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 16:34:00

2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Merdan Yanardağ'ın tahliyesine karar verildi

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Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

Bir televizyon kanalında terör örgütü PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Merdan Yanardağ'ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

Etiketler : merdan yanardağ tahliye hapis cezası
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