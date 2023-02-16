2 yaşındaki depremzede Nisa tedavi altına alındı... "Yakından ilgileniyoruz"
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan 2 yaşındaki depremzede Nisa, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 2 yaşındaki Nisa'ya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.
Bağışıklık sistemi yetmezliği olan ve enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede Nisa, hastaneye kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan 2 yaşındaki Nisa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca, Nisa'nın hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:
Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz. pic.twitter.com/wAX4oMTk2e— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2023
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