2 yaşındaki depremzede Nisa tedavi altına alındı... "Yakından ilgileniyoruz"

Bağışıklık sistemi yetmezliği olan ve enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede Nisa, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından kurtarılan 2 yaşındaki Nisa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Nisa'nın hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi:

Bağışıklık sistemi yetmezliği olan, enfeksiyon durumunda hayatı tehlikeye girebilecek 2 yaşındaki depremzede yavrumuz Nisa, takibi ve ilaç desteği için bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Deprem bölgesindeki kronik hastaların durumuyla yakından ilgileniyoruz. pic.twitter.com/wAX4oMTk2e