2 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Buna göre, iki ülkeye yeni büyükelçi tayin edildi.

Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçiliğine Can İncesu, Minsk (Belarus) Büyükelçiliğine Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık atandı.