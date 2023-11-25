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25 Kasım 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 10:30:00

2 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, iki ülkeye yeni büyükelçi tayin edildi.

Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçiliğine Can İncesu, Minsk (Belarus) Büyükelçiliğine Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık atandı.

Etiketler : büyükelçi gabon belarus resmi gazete
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