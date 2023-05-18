2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak
Kaynak: TRT Haber
YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor...
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