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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:10:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:10:00

2. tur için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak

Kaynak: TRT Haber

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YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ysk seçmen kağıdı 28 mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi
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