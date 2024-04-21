çözülme sürüyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

çözülme sürüyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.