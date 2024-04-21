21 Nisan 2024 Pazar 20:35:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 20:35:00
çözülme sürüyor: 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
ANKARA (AA) - Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkin ve kararlı operasyonlar neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
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