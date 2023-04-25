2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Çaldıran/Van hudut hattında hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada,"Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında "Teslim ol!" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır. " ifadeleri yer aldı.
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