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25 Nisan 2023 Salı 18:46:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 18:46:00

2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Çaldıran/Van hudut hattında hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada,"Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok! Çaldıran/Van hudut hattında "Teslim ol!" çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi. Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır. " ifadeleri yer aldı.

Etiketler : msb terörist pkk
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