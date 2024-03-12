2 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'da bulunan hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.
- Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristler Çorum'da yakalandı
- Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
- Terör masada olacak Başkan Erdoğan, Irak'a gidiyor
- 2 PKK'lı terörist teslim oldu
- Başkan Erdoğan'dan Zerdari'ye tebrik telefonu
- Fatma Şahin, Eski Bakan Murat Kurum'un çalışkanlığına şahitlik etti