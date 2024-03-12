2 PKK'lı terörist teslim oldu

2 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!" denildi.