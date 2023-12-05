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05 Aralık 2023 Salı 16:09:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 16:09:00

2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "Ara, bul, yok et!" parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MSB SİHA TERÖRİST ETKİSİZ OPERASYON
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