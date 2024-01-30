2 PKK'lı terörist öldürüldü
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye... pic.twitter.com/hafnGUDAwK