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30 Ocak 2024 Salı 11:53:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 11:53:00

2 PKK'lı terörist öldürüldü

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : terör örgütü operasyon msb
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