2 PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Suriye'de faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.