Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.
09 Haziran 2023 Cuma 11:51:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 11:51:00
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
MSB'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
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