02 Mayıs 2021 Pazar 19:29:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 19:32:00
2 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Son dakika haberleri... 2 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 532 oldu, 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.
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