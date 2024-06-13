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13 Haziran 2024 Perşembe 15:27:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 15:27:00

2 günlük bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti!

Kaynak: AA

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Muğla'da kalp rahatsızlığı bulunan 2 günlük Simge bebek, helikopter ambulansla Ankara'ya getirildi.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, 2 günlük Simge bebek için havalandı.

Kalp rahatsızlığı bulunan Simge bebek, ambulans helikopter sayesinde Muğla'dan Ankara'ya nakledildi.

Kalpte anomali teşhisi konan Simge bebek, ileri tetkik ve tedavilerin yapılması ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Etiketler : simge bebek muğla ambulans helikopter
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